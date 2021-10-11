رأي.. ما الذي تأمل المملكة العربية السعودية في تحقيقه من COP26؟

2021/10/11 | 14:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيُعقد "مؤتمر الأطراف 26" في نهاية أكتوبر / تشرين الأول الجاري حيث من المتوقع أن تتفق البلدان على أهداف للحد من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.تلعب الدول المنتجة للنفط دورًا رئيسيًا عند تبني إجراءات عالمية بشأن المناخ

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