2021/10/11 | 14:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني صرح رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت بأن “هضبة الجولان هي عبارة عن غاية استراتيجية” وأن الحكومة الإسرائيلية تعتزم العمل على مضاعفة عدد سكانها.وقال بينيت في كلمة ألقاها صباح اليوم الاثنين في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينيت يتحدث عن خطة لحكومته “ستغير وجه الجولان” المركز الخبري الوطني.

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