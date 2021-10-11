القبض على مهرب بحوزته أكثر من 100 حبة مخدرة في نينوى

2021/10/11 | 14:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت قوة تابعة للاستخبارت العسكرية، اليوم الاثنين، من القبض على المهرب الذي حاول ادخال 108 آلاف حبة بعد أن هرب لسوريا.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، أنه “بمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الـ15 أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي أكدت عودة المهرب للقيام بمحاولة ثانية لاجتياز حدودنا المشتركه مع […]

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