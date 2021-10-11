الصدر يحذر من محاولات التزوير أو التعطيل من قبل المتربصين بالعملية السياسية

2021/10/11 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من ما اسماها بمحاولات التزوير أو تعطيل إعلان نتائج الانتخابات من قبل المتربصين بالعملية السياسية.

وأثنى الصدر في تغريدة على دور مفوضية الانتخابات في تنظيم الاقتراع وما ابدته من مهنية وجهد كبير لكنه طالبها في الوقت نفسه بالإسراع في إعلان النتائج والنظر في الطعون القانونية وذلك لإبعاد كل الفرص عن المتربصين بالعملية السياسية ومحاولات التزوير من خلال بعض الأفعال القانونية، وفقا لما دونه.

وذكر الصدر أن كتلته ستذعن لأي إعلان يتم من قبل المفوضية وستتقبله برحابة صدر ولن تلجأ لأي شيء لا يكون وفق الشرع والقانون بل وحفظ السلم الأهلي ووفق التطلعات الديمقراطية.

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