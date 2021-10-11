مقتدى الصدر يوجه طلباً عاجلاً إلى مفوضية الانتخابات

2021/10/11 | 14:31 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجّه زعيم اليتار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، طلباً إلى مفوضية الانتخابات بالإسراع في إعلان نتائج الانتخابات التشريعية.وقال الصدر في تغريدة على موقع “تويتر”، إنه “مما لا ينبغي إنكاره هو جهود المفوضية العليا القائمة على الانتخابات وما أبدته من مهنية وجهد كبير، إلا أننا في نفس الوقت نشد على يدها للإسراع في إعلان النتائج والنظر في الطعون القانونية”.

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