2021/10/11 | 14:31 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت قوة تابعة للاستخبارت العسكرية، اليوم الاثنين، من القبض على المهرب الذي حاول ادخال 108 آلاف حبة بعد أن هرب لسوريا.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، أنه “بمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الـ15 أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي أكدت عودة المهرب للقيام بمحاولة ثانية لاجتياز حدودنا المشتركه مع سوريا وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية تم رصد تحركات المهرب داخل الاراضي السورية باتجاه اراضينا من خلال قرية الشعلان التابعة الى ناحية ربيعة غربي نينوى”.واضافت أنه “على أثر ذلك تم نصب كمين محكم له من المفارز الاستخبارية للفرقة الـ15وقوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مهرّب حاول إدخال أكثر من 100 ألف حبة مخدرة من سوريا إلى العراق عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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