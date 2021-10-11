2021/10/11 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء المؤتمر الصحفي للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء المؤتمر الصحفي للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء المؤتمر الصحفي للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).