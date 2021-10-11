المفوضية ستعلن النتائج الاولية لعشر محافظات

2021/10/11 | 14:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت مفوضية الانتخابات انها ستعلن النتائج الاولية لمحافظات ديالى القادسية المثنى ميسان واسط دهوكصلاح الدين كربلاء النجف اربيل ./انتهى3

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