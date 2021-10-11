مفوضية الانتخابات تبدأ بإعلان نتائج 10 محافظات

2021/10/11 | 14:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بإعلان نتائج 10 محافظات، وستعلن الاخرى لاحقاً بعد معالجة المشكلات المرافقة لها.وقالت المفوضية في مؤتمر صحفي، انها مستعدة لاعلان نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي، فيما أعربت عن شكرها للقوت الأمنية.وأشارت الى انها ستعلن نتائج انتخابات محافظات “ديالى والديوانية والمثنى وميسان وواسط ودهوك وصلاح الدين وكربلاء …

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