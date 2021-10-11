2021/10/11 | 14:37 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شهد صباح اليوم الاثنين 11/10/2021 عودة دروس
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البحث الخارج لكبار العلماء في النجف
الاشرف وسط اجراءات صحية والتباعد
المكاني بعد توقف دام لاكثر من سنة بسبب
تفشي جائحة كورونا.
وذكر طلبة علوم دينية لوكالة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. عودة دروس البحث الخارج لكبار العلماء في النجف الاشرف) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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