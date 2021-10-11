بالفيديو.. عودة دروس البحث الخارج لكبار العلماء في النجف الاشرف

2021/10/11 | 14:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد صباح اليوم الاثنين 11/10/2021 عودة دروس

البحث الخارج لكبار العلماء في النجف

الاشرف وسط اجراءات صحية والتباعد

المكاني بعد توقف دام لاكثر من سنة بسبب

تفشي جائحة كورونا.

وذكر طلبة علوم دينية لوكالة

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