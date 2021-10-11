2021/10/11 | 14:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مفوضية الانتخابات، الاثنين، النتائج الاولية لـ10 محافظات.

وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان في مؤتمر صحفي، (11 تشرين الاول 2021)، ان "المفوضية عرضت نتائج الانتخابات في محافظات ديالى والديوانية والمثنى وميسان وواسط ودهوك وصلاح الدين وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف واربيل ".

واضافت ان "هذه النتائج اولية تعتمد على ما وصل الى المفوضية من بيانات عبر الوسط الناقل وعصا الذاكرة"، مشيرا الى ان "صناديق التي حصل بها بعض المشاكل سوف تنقل صباح يوم غدا الى المكتب الوطني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات تعلن نتائج 10 محافظات عراقية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات تعلن نتائج 10 محافظات عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).