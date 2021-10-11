2021/10/11 | 14:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، إعادة صلاة الجماعة في الصحن الحسيني الشريف واعتباراً من يوم غد الثلاثاء.ونوه إعلام العتبة، في بيان اطلع عليه “المركز الخبري الوطني”، الى أن “الصلاة ستكون بإمامة المتولي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العتبة الحسينية تعلن عودة صلاة الجماعة المركز الخبري الوطني.

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