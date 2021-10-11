مفوضية الانتخابات تعلن نتائج 10 محافظات

2021/10/11 | 14:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، النتائج الاولية لـ10 محافظات.وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان في مؤتمر صحفي، ان “المفوضية عرضت نتائج الانتخابات في محافظات ديالى والديوانية والمثنى وميسان وواسط ودهوك وصلاح الدين وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف واربيل ”.واضافت ان “هذه النتائج اولية تعتمد على ما وصل الى المفوضية من بيانات عبر الوسط الناقل […]

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