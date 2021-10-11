2021/10/11 | 14:55 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر.. المفوضية تعلن النتائج الأولية للانتخابات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: r4u1vM0-2io
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر.. المفوضية تعلن النتائج الأولية للانتخابات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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