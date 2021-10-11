2021/10/11 | 14:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IKO7xsJgFds

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة .. مؤتمر المفوضية العليا لإعلان نتائج الانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة .. مؤتمر المفوضية العليا لإعلان نتائج الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).