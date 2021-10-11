أسماء الفائزين في الدائرة الأولى بمحافظة كربلاء (صورة)

2021/10/11 | 15:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ينشر "ناس" أسماء الفائزين في الانتخابات التشريعية في محافظة كربلاء/ الدائرة الأولى.

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وبحسب المفوضية فأن الفائزين في الانتخابات التشريعية ضمن الدائرة الأولى بمحافظة كربلاء والتي تضم 4 مقاعد برلمانية:

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