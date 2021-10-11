الجزائر.. حكم بسجن صحفي بتهمة نشر

2021/10/11 | 15:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة الاستئناف بتمنراست في جنوب الجزائر، الاثنين، بالسجن سنة واحدة منها ستة أشهر نافذة في حق الصحفي رابح كراش المسجون منذ أبريل بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، على ما صرحت محاميته لوكالة فرنس برس.

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