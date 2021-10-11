مفوضية الانتخابات بالعراق: نشرنا نتائج أولية بـ10محافظات

2021/10/11 | 15:33 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما يترقب العراقيون صدور النتائج الأولية للانتخابات النيابية العامة التي جرت أمس في عموم البلاد، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات اليوم الاثنين صدور تلك النتائج في 10 محافظات.

وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان في مؤتمر صحفي إن "المفوضية عرضت نتائج الانتخابات الأولية في كل من محافظة ديالى والديوانية والمثنى وميسان وواسط ودهوك وصلاح الدين وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وأربيل".

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كما أوضح أن "الإعلان تم عبر شاشات عرض وضمن الموقع الإلكتروني للمفوضية ".

الصناديق الإشكالية؟!

إلى ذلك، أضاف أن "هذه النتائج أولية وتعتمد على ما وصل إلى المفوضية من بيانات عبر الوسط الناقل وعصا الذاكرة"، مشيراً إلى أن "الصناديق التي حصلت حولها بعض الإشكاليات سوف تنقل صباح يوم غدا الثلاثاء إلى المكتب الوطني".

وكانت المفوضية أعلنت في وقت سابق اليوم أن نسبة المشاركة الأولية بلغت41%، لافتة إلا أن تلك النسبة تفاوتت بين بعض المحافظات.

كما أضافت أن عدد المصوتين بلغ 9 ملايين و77 ألف شخص، في حين بلغ عدد الشكاوى 58.

وتمثّل هذه النسبة مقاطعة قياسية في خامس انتخابات يشهدها العراق منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 .

من مركز اقتراع في بغداد (فرانس برس)

مقاطعة غير مسبوقة

وفي السياق، اعتبر بعض المراقبين بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس أن مشاركة الناخبين في هذه الانتخابات المبكرة، أتت متدنية، لا بل سجلت نسبة مقاطعة غير مسبوقة.

كما رأوا أن هذا الاستحقاق بالكاد حفّز الناخبين الغاضبين من الفساد المزمن والخدمات العامة المتردية وسيطرة بعض الفصائل المسلحة على المشاركة، معتبرين أن معظم العراقيين فقدوا الأمل من أن يأتي هذا النظام السياسي بأي تغيير قادر على تحسين ظروف حياتهم.

المفوضية العليا للانتخابات في العراق والقاضي جليل عدنان متحدثا (من واع)

يذكر أنه في العام و 2018، بلغت نسبة المشاركة 44,52%، وفق الأرقام الرسمية، وهي نسبة اعتبرها البعض مضخمة حينذاك.

أما الانتخابات الحالية فقد دعي إليها قبل موعدها الأساسي بأشهر عدة، بعد أن كان مقررا إجراؤها في 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع عقب الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي في بلد غني بالثروات النفطية، بالإضافة إلى محاصصة الأحزاب، وسطوة بعض الفصائل المسلحة.

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