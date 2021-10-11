“تستحق الكرة الذهبية”.. ريال مدريد يهنئ ويدعم نجمه كريم بنزيما

2021/10/11 | 15:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ نشر ريال مدريد رسالة تهنئة لمنتخب فرنسا بعد تتويجه بلقب دوري الأمم الأوروبية بفوزه على منتخب إسبانيا، وذلك عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.وحقق منتخب فرنسا الفوز على نظيره الإسباني بهدفين مقابل هدف، وحمل الهدف الأول للديوك توقيع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد عبر تسديدة مقوسة من حافة منطقة الجزاء.كما طالب النادي الملكي بتتويج كريم بنزيما بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام بعد المستوى المميز جداً الذي قدمه في القسم الثاني من الموسم الماضي والقسم الأول من الموسم الحالي، بالإضافة إلى تألقه مع فرنسا بعد عودته للمنتخب.وجاء نص التغريدة التي نشرها ريال مدريد عقب […]

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ريال مدريد يهنئ ويدعم نجمه كريم بنزيما عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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