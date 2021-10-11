“تقدم” تنشر النتائج الاولية للانتخابات في صلاح الدين

2021/10/11 | 15:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نتائج صلاح الدين

الداائرة الثالةالمرشحاحمد عبد الله ابو مازن الاول ٩٠٠٠الفالثاني مشعان ركاض 9000صوت

الثالث هيثم الزهوان عدد اصوات 9000المرشحة بشرى نجم القيسي 6000صوت[١١/‏١٠ ٣:٢٨ م] حامد مناف: الدائرة الثانية مهدي تقي 11الفعمار جبر اصوات 10الفالمرشح الثالث كريم شكور 8000صوتالمرشحه ناسك عباس 4000[١١/‏١٠ ٣:٢٨ م] حامد مناف: مفوضية صلاح الدينالدائرةخالد حسن الدراجي 11الفشعلان الكريم 10الفالفائز الثالث قيادي عز م مثنى عبد الصمد10الفالمرشحه هند السامرائي

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