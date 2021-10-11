2021/10/11 | 15:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تنشر “المركز الخبري الوطني”، النتائج الأولية ( غير النهائية ) للانتخابات البرلمانية في محافظة النجف.وجاءت النتائج كالاتي: الدائرة الأولى: 1.حسن العذاري .الكتلة الصدرية 2.محمد عنوز .مستقل 3.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نتائج الانتخابات الأولية في محافظة النجف المركز الخبري الوطني.

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