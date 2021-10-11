رسمياً.. وكالة نون الخبرية تنشر نتائج الانتخابات لمحافظة كربلاء المقدسة

2021/10/11 | 15:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، الاثنين،

النتائج الرسمية والتي اعلنت عنها

مفوضية الانتخابات خلال مؤتمر

صحفي عقدته في كربلاء، وكما يلي:

الدائرة الاولى / نسبة المشاركة 37% عدد

المقاعد (4)

طارق كطيفة اغجيري جه

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