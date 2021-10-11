بث مباشر.. المفوضية تعلن نتائج الانتخابات الاولية

2021/10/11 | 15:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النجف:

6 مقاعد للمستقلين وامتداد

5 مقاعد للكتلة الصدرية

مقعد واحد لدولة القانون

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كربلاء:

4 مقاعد لإشراقة كانون والمستقلين

4 مقاعد للكتلة الصدرية

2 لدولة القانون

1 لتحالف الفتح

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محافظة واسط:

5 مقاعد للكتلة الصدرية

2 لدولة القانون

1 لكل من:

قوى الدولة

امتداد

تجمع اهالي واسط

عدنان ابراهيم

ثامر القطبي/كوتا فيلية

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النتائج الأولية ( غير النهائية ) للانتخابات في محافظة النجف الأشرف :

الدائرة الأولى:

1.



حسن العذاري .



التيار الصدري

2.



محمد عنوز .



مستقل

3.



هادي السلامي .



مستقل

4.



لقاء آل ياسين .



التيار الصدري

5.



فاطمة العيساوي .



امتداد التشرينية

الكوفة- الدائرة الثانية:

1.



محسن النفاخ.



التيار الصدرية

2.



عبد الهادي العباسي.



مستقل

3.



حيدر طارق.



مستقل

4.



هديل الرحيمي.



التيار الصدري

المناذرة - الدائرة الثالثة:

1.



حميد الشبلاوي .



امتداد التشرينية

2.



جواد عويز .



دولة القانون

3.



آلاء.



التيار الصدري

ملاحظة: النتائج قابلة للتغيير بسبب عدم إضافة الاقتراع الخاص إلى الان

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نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي ٢٠٢١ في محافظة #كربلاء:

الدائرة #الأولى

طارق الخيگاني التيار الصدري

شيماء السعيدي التيار الصدري

نفوذ الموسوي إشراقة كانون (العتبة العباسية)

فراس المسلماوي دولة القانون

الدائرة #الثانية

ياسر المالكي دولة القانون

حسين الغانمي التيار الصدري

آمنة الأسدي الفتح

الدائرة #الثالثة

محمد جاسم محمد. إشراقة كانون (العتبة العباسية)

رائد الفتلاوي. التيار الصدري

احمد جواد عباسية. مستقل

إسراء النصراوي. مستقلة

ملاحظة: النتائج قابلة للتغيير بسبب عدم إضافة الاقتراع الخاص إلى الان

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مفوضية كربلاء تعلن النتائج الأولية

الدائرة #الأولى

طارق الخيگاني التيار الصدري

شيماء السعيدي التيار الصدري

نفوذ الموسوي إشراقة كانون (العتبة العباسية)

فراس المسلماوي دولة القانون

◼️الدائرة #الثانية

ياسر المالكي دولة القانون

حسين الغانمي التيار الصدري

آمنة الأسدي الفتح

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