ف 6 : رعاية الطفولة في الإسلام : ( 1 ) تحديد فترة الطفولة - أحمد صبحى منصور

2021/10/11 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( ضعف البشر في رؤية قرآنية ) الباب الأول : ضعف البشر الجسدى ف 6 : رعاية الطفولة في الإسلام : ( 1 ) تحديد فترة الطفولةمقدمة 1 ـ حين نقول ( الطفل ) نقصد الذكر والأنثى .2 ـ على النقيض من كوكب ( المحمديين ) أدرك الغرب أهمية تعليم الطفل باعتباره ( صناعة الانسان ).



3 ـ كل انسان يولد وقد هيأه الله جل وعلا لأن يتعلم ويدرك .



هذه القابلية للتعلم قد تجد مجتمعا يرعاها ويقوم بتنشئ ......





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