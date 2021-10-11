ملاامح من تجربة تاركوفسكي الإخراجية - جواد بشارة

2021/10/11 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة لمحات من تجربة تاركوفسكي الإخراجية في فيلم سولاريسفي سنة 1972 خرج فيلم الخيال العلمي سولاريس إلى النور من إخراج أندريه تاركوفسكي معد عن روية للكاتب البولوني ستانيسلاف ليم التي تحمل نفس الإسم ونشرت سنة 1961.تدور أحداث الفيلم حول إرسال رائد الفضاء وعالم النفس كريس كلفن (دوناتاس بانيونيس) إلى محطة سولاريس الفضائية للتحقيق و إحضار طاقم جديد إلى لوكورا Loucura.



حيث عندما يذهب المرء إلى المنطقة ......





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