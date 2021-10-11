2021/10/11 | 15:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عبر موقعها الالكتروني، النتائج الأولية للانتخابات الخاصة في محافظة واسط.وجاءت النتائج كالتالي: الدائرة الأولى : ١-سيد احمد 14701 تيار صدري ٢-د.سندس 12204 تيار صدري ٣-علي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على النتائج الأولية لمحافظة واسط المركز الخبري الوطني.

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