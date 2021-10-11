بغداد/المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، اليوم الإثنين،

2021/10/11 | 16:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسماء النواب الفائزين لعضوية مجلس النواب في اربيل بحسب النتائج الأولية التي اعلنت عنها المفوضية.(الدائرة الأولى” – نهرو قادر – سيبان عزيز – محمد صادق محمد “الدائرة الثانية” – وزيرة احمد – خدر علي […]

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