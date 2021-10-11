2021/10/11 | 16:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تنشر “النور نيوز” النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021 في 10 محافظات، وبحسب اعلان المفوضية العليا للانتخابات.نتائج الانتخابات 2021..للاطلاع اضغط هنا

ظهرت المقالة “النور نيوز” تنشر النتائج الأولية للانتخابات في 10 محافظات أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“النور نيوز” تنشر النتائج الأولية للانتخابات في 10 محافظات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“النور نيوز” تنشر النتائج الأولية للانتخابات في 10 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).