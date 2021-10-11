2021/10/11 | 16:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ادناه النتائج الاولية ( غير النهائية ) لمحافظة ديالى ,الدائرة الاولى : احمد الرديني - رعد الدهلكي - اسماء كمبش.الدائرة الثانية : فرات التميمي - حبيب العطافي - سلام الدايني - ميرفت احمد.الدائرة الثالثة : برهان المعموري - سالم العنبكي - نورس الجبوري./انتهى3

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