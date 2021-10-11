2021/10/11 | 16:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ادناه النتائج الاولية(غير النهائية) للانتخابات محافظة ميسان..الدائرة الأولى١- احمد كامل الدراجي / التيار الصدري٢- محمد جبر الكعبي / التيار الصدري٣- غصون الفرطوسي / التيار الصدريالدائرة الثانية١- محمود الكعبي / التيار الصدري٢- جاسم الموسوي / دولة القانون٣- زينب الربيعي / التيار الصدريالدائرة الثالثة١- محمد التميمي / التيار الصدري٢- يوسف النوفلي / مستقل٣- بهاء النوري / دولة القانون٤- منى المحمداوي / التيار الصدري./انتهى7

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