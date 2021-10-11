تحالف “تقدم” يحصد مقعدين في ديالى

2021/10/11 | 16:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تنشر وكالة “تقدم نتائج الانتخابات في محافظة ديالى.

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