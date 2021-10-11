النتائج الأولية للانتخابات في أربيل

2021/10/11 | 16:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، النتائج الأولية للانتخابات في دوائر محافظة أربيل.الدائرة الأولى – نهرو قادر – سيبان عزيز – محمد صادق محمد الدائرة الثانية – وزيرة احمد – خدر علي صادق – امانج محمود هركي الدائرة الثالثة – ريبوار هادي علد الرحمن – فيان عبد العزيز – ليلى اكرم سعيد

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