2021/10/11 | 16:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني سجلت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، انخفاضا كبيرا لاعداد الاصابات بجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنها “سجلت 944 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض كبير باعداد اصابات كورونا في العراق المركز الخبري الوطني.

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