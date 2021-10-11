ان ار تي ينشر اسماء المرشحين الفائزين في الديوانية

2021/10/11 | 16:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

PM:04:12:11/10/2021

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الفائزون في دورة انتخابات برلمان العراق 2021 في محافظة الديوانية الدائرة الاولى : 1-حيدر الحداد الكتلة الصدرية ( 7246) 2-باسم الغرابي مستقل( 7207 ) 3- محمد نوري الخزاعي امتداد ( 5850 ) 4- انتصار الغرابي الكتلة الصدرية (4296) الدائرة الثانية: 1-ناظم الشبلي (8731) 2-فيصل حسان النائلي ( 7554) 3-سهام الموسوي /الفتح (6457) الدائرة الثالثة: 1-جواد البولاني ( 11970) 2- عباس شعيل الزاملي الفتح (10594) 3-عبير احمد عبد السادة الهلالي ( فازت بدون كوتا) (7462) 4- اما حيدر علي شيحان في حال احتساب (عبير كوتا) ( 6049) او ضحى القصير تصعد بدلا عنه بنظام الكوتا( 5074)

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