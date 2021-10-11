2021/10/11 | 16:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، النتائج الأولية للانتخابات في محافظة ديالى.

ظهرت المقالة نتائج الانتخابات في ديالى أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج الانتخابات في ديالى) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتائج الانتخابات في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).