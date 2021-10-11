النتائج الأولية في محافظ واسط

2021/10/11 | 16:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتنشر وكالة الأنباء العراقية (واع) النتائج الأولية للانتخابات النيابية في محافظة واسط.الفائزون في الدائرة الاولىأحمد بدرسندسعلي غركانسجاد سالمللفائزون في الدائرة الثانيةباسم نغيمشمحمد جوادزينة حسينالفائزون في الدائرة الثالثةعلي فرجعدنان برهانانتصار حسنمحاسن خيري

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