الموقف الوبائي يشهد تراجعاً في العراق

2021/10/11 | 16:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان أنها “سجلت 944 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 3205 أشخاص للشفاء”.وأضاف البيان، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 28 حالة في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ […]

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