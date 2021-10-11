2021/10/11 | 16:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، اليوم الاثنين، النتائج الأولية (غير النهائية ) للانتخابات البرلمانية في محافظة الديوانية.الفائزون في الديوانية الدائرة الاولى: محمد نوري – حيدر الحداد – باسم الغرابي – انتصار الغرابي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نتائج الانتخابات الأولية في محافظة الديوانية المركز الخبري الوطني.

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