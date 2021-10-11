النتائج الأولية للانتخابات في واسط

2021/10/11 | 16:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مفوضية الانتخابات، النتائج الأولية في محافظة واسط.الدائرة الأولى – احمد بدر – سندس – علي غركان – سجاد سالم الدائرة الثانية – باسم نغيمش – محمد جواد – زينة حسين الدائرة الثالثة – علي فرج – عدنان برهان – انتصار حسن – محاسن خيري

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