2021/10/11 | 16:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر موقع "ناس نيوز" القائمة الكاملة لنتائج الانتخابات الأولية في جميع المحافظات المعلنة لغاية الآن.

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وبالضغط على اسم محافظتك في القائمة أدناه، سيمكنك معرفة اسماء الفائزين في الانتخابات البرلمانية المبكرة لعام 2021.

محافظة صلاح الدين

محافظة ديالى

محافظة المثنى

محافظة الديوانية

محافظة واسط

محافظة أربيل

محافظة ميسان

محافظة كركوك

محافظة النجف

محافظة كربلاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رابط واحد.. نتائج الانتخابات العراقية في جميع المحافظات المعلنة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رابط واحد.. نتائج الانتخابات العراقية في جميع المحافظات المعلنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).