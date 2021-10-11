2021/10/11 | 16:33 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | النتائج الأولية للدائرة الثانية في كركوك: نجوى حميد محمد / سوسن عبد الواحد جدوع

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