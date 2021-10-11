أسماء.. تعديل يطال 9 حقائب وزارية في حكومة الأردن

2021/10/11 | 16:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تعديل طال تسع حقائب وزارية، أدى الوزراء الجدد في الحكومة الأردنية، الاثنين، اليمين الدستوية، بعد أن صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على إجراء التعديل الرابع على حكومة بشر الخصاونة.

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