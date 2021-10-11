2021/10/11 | 16:37 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / نينا / ادناه النتائج الاولية ( غير النهائية )للفائزين في الديوانية.الاولى:حيدر آلحدادمحمد نوريباسم الغرابيانتصار جواد كاظم الغرابيالثانيةناظم الشبليفيصل النائليسهام الموسويالثالثةجواد البولانيعباس شعيلعبير الهلاليحيدر شيخان./انتهى3
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النتائج الاولية ( غير النهائية )للفائزين في الديوانية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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