2021/10/11 | 16:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ادناه النتائج الاولية ( غير النهائية )للفائزين في الديوانية.الاولى:حيدر آلحدادمحمد نوريباسم الغرابيانتصار جواد كاظم الغرابيالثانيةناظم الشبليفيصل النائليسهام الموسويالثالثةجواد البولانيعباس شعيلعبير الهلاليحيدر شيخان./انتهى3

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