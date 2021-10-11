نتائج الانتخابات لمحافظة الديوانية

2021/10/11 | 16:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر وكالة “تقدم”، أسماء الفائزين من محافظة الديوانية في دورة انتخابات برلمان العراق لعام 2021.الدائرة الاولى :1-حيدر الحداد ( 7246)2-باسم الغرابي ( 7207 )3- محمد نوري الخزاعي ( 5850 )4- انتصار الغرابي (4296)

الدائرة الثانية:1-ناظم الشبلي (8731)2-فيصل حسان النائلي ( 7554)3-سهام الموسوي (6457)

الدائرة الثالثة:1-جواد البولاني ( 11970)2- عباس شعيل الزاملي (10594)3-عبير احمد عبد السادة الهلالي ( فازت بدون كوتا) (7462)4- اما حيدر علي شيحان في حال احتساب (عبير كوتا) ( 6049)او ضحى القصير تصعد بدلا عنه بنظام الكوتا( 5074)

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