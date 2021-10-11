وكالة نون الخبرية تنشر نتائج انتخابات محافظة ديالى

2021/10/11 | 16:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، النتائج

الأولية للانتخابات النيابية في محافظة

ديالى:

الدائرة الأولى/

- احمد رحيم الموسوي

- رعد حميد الدهلكي

- طه ياسين المجمعي

- محمد قتيبة البياتي

- اسماء حميد كمبش

الدائ

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