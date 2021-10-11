وكالة نون الخبرية تنشر نتائج انتخابات محافظة المثنى

2021/10/11 | 16:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، النتائج

الأولية للانتخابات في محافظة المثنى:

الدائرة الاولى/

1- عبدالعباس العبساوي

2- باسم خشان

3- محمد راضي الزيادي

4- خديجة وادي

الدائرة الثانية/

1- محمد رسول

2- فالح ساري

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