وكالة نون الخبرية تنشر نتائج انتخابات محافظة كركوك

2021/10/11 | 16:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، النتائج

الاولية للانتخابات في محافظة كركوك:

الدائرة الاولى/

1- شاخوران عبدالله

2- اوميد محمد

3- ديلان غفور

4- صباخ قادر

5- مهيمن علي

الدائرة الثانية/

1- أرشد الصالحي

2- كيلان

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