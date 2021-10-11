2021/10/11 | 17:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، النتائج الأولية في محافظة دهوك.الدائرة الأولى – جمال احمد محمد – خالد سليم امين – خليل غازي الدائرة الثانية – سكفان يوسف بشار – عمر صالح عمر – عبد الواحد احمد رشيد الدائرة الثالثة – موفق شهاب باشا – جيا تيمور عبدال – ايمان عبد الرزاق

ظهرت المقالة نتائج الانتخابات في دهوك أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج الانتخابات في دهوك) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتائج الانتخابات في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).