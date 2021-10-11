النتائج الأولية( غير النهائية) للانتخابات النيابية في دهوك

2021/10/11 | 17:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ادناه النتائج الأولية( غير النهائية) للانتخابات النيابية في محافظة دهوك...الدائرة الأولى- جمال احمد محمد- خالد سليم امين- خليل غازيالدائرة الثانية- سكفان يوسف بشار- عمر صالح عمر- عبد الواحد احمد رشيدالدائرة الثالثة- موفق شهاب باشا- جيا تيمور عبدال- ايمان عبد الرزاق./انتهى7

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