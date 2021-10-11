نتائج الانتخابات لمحافظة المثنى

2021/10/11 | 17:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر وكالة “تقدم”، أسماء الفائزين من محافظة الديوانية في دورة انتخابات برلمان العراق لعام 2021.





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